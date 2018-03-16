في لبنان… عبوات المياه المعدنية ملوثة بمواد سامة!

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة أمريكية غير ربحية أن عبوة المياه المعدنية الواحدة يمكن أن تكون ملوثة بآلاف الجزيئات البلاستيكية.

تقول الدراسة التي أجرتها منظمة “أو آر بي ميديا” أن الدراسة، التي أجرتها بالتعاون مع جامعة نيويورك الحكومية شملت فحص 259 عبوة بلاستيكية من 11 علامة تجارية عالمية، وأن النتيجة قادة لاكتشاف أن المياه الموجودة داخل تلك عبوات المياه البلاستيكية تحتوي على ملوثات بلاستيكية ونيلون وبوليمرات.

وتساوي جزيئات البلاستيك التي تم اكتشافها 0.1 مم، مشيرة إلى أنه تم اكتشافها باستخدام الأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى اكتشاف جزيئات أخرى أصغر حجما يقول الباحثون إنه من المرجح أن تكون جزيئات بلاستيكية.

وقال موقع “هوم كير” البريطاني، في تقرير له، إن الدراسة كشفت أن 90 في المئة من العبوات، التي تم فحصها ملوثة بمواد بلاستيكية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها ستراجع مدى خطورة شرب المياه من العبوات البلاستيكية على حياة البشر.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الباحثين وجدوا أن نسبة الجزيئات البلاستيكية في عبوات المياه المعدنية، تساوي ضعف النسب الموجودة في مياه الصنبور.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأبحاث شملت عبوات من 9 دول هي أمريكا، والصين، والبرازيل، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، ولبنان، وكينيا، وتايلاند، مشيرة إلى أن أبرز العلامات التجارية التي شملتها الدراسة، كانت: أكوا، وأكوافينا، وداساني، وإيفيان، ونستله، وبيور لايف، وسان بيلغرينو.