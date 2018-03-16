“كلام الناس” يودّع الناس.. وفريق الإعداد: “لا تعليق”!

وقّع الاعلامي مارسيل غانم عقداً لمدة 5 سنوات مع قناة MTV لتقديم برنامج سياسي، وهو الذي عوّد الناس على مدى 23 عاماً على اطلالته كل يوم خميس، عبر برنامج “كلام الناس” الذي تناول الكثير من الموضوعات السياسية والاجتماعية وحاور السياسيين والمسؤولين وكان منبراً لهموم الناس.

وكان مارسيل أطلق أول برنامج تلفزيوني له بالتعاون مع الاعلامية مي شدياق في العام 1991 وحمل اسم “كلام مسؤول” وتم عرضه بشكل مشترك بين المؤسسة اللبنانية للارسال واذاعة لبنان الحر.

أما برنامج “كلام الناس” فانطلق في العام 1995، واستمرّ على الهواء مباشرة طيلة هذه المدة من دون انقطاع، ويعتبر هذا البرنامج السياسي الحواري من أشهر البرامج السياسية في لبنان وقد حظي بمصداقية لدى اللبنانيين وبمتابعة واسعة لدى الجمهور.

يشار الى أن آخر حلقة لبرنامج “كلام الناس”، أمس الخميس، استضافت تيمور جنبلاط في حوار سياسي شامل قدّم خلاله نجل النائب وليد جنبلاط برنامجه الانتخابي.

و في جولة على صفحات التواصل الاجتماعي لفريق إعداد برنامج “كلام الناس”، ومنهم دانيال عبيد (مساعدة اعداد في البرنامج)، والمراسلان السي مفرّج وفيليب ابو زيد وغيرهم، لم يعلّق أحد منهم على الأخبار المتداولة، فيما أظهرت صور تم التقاطها من الحلقة الأخيرة لكلام الناس حضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر في الاستوديو خلال التصوير.

المصدر: لبنان24