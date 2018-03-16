مارسيل غانم خارج “الـ بي سي اي”

ذكر موقع “بصراحة” ان الاعلامي مارسيل غانم غادر محطة LBCI بعد سنوات من تقديم برنامج “كلام الناس” وقد ينتقل لتقديم حلقات خاصة بالانتخابات النيابية عبر محطة MTV ليطل في أولى حلقاته الاسبوع المقبل.

وان صحت المعلومات يكون الزميل مارسيل غانم قد ترك LBCI بعد اكثر من 27 عاماً، بعد ان بدأ عام 1991 ببرنامج “كلام مسؤول” لينتقل بعدها الى تقديم “كلام الناس” عام 1995 ولا زال كل خميس يطل عبر المؤسسة اللبنانية للارسال ليحاور ضيوفه حيث استضاف المئات من الوجوه السياسية والاجتماعية والفنية.

وعلم “بصراحة” ان هناك اسباباً عديدة جعلت مارسيل غانم يغادر المحطة خاصة بعد ان وصل الى مسامعه قراراً من ان ادارة LBCI لن تجدد العقد معه وان هذا الموسم هو الاخير من “كلام الناس”.

ايضاً تراكمات عدة جعلت العلاقة بين مارسيل والمحطة متوترة في الفترة الاخيرة ما جعل ادارة lbci تتخذ قرارها بتوقيف البرنامج لدى انتهاء موسمه الحالي.

وكان الزميل مارسيل غانم قد لمّح على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر عن ان الحياة قرار فهل كان يقصد الانتقال الى محطة اخرى. فغرّد بالقول: “الحياة قرار، في القرار حرية. في الحرية ايمان وفي الايمان بعض من الله. الله هو الحياة“.

“هناك قرارات مصيرية يجب ان تاخذها فورا عندما بنتابك الشعور الاول بان عليك اتخاذها . بعدها تعتاد على الكسل ولا يعود اي قرار مصيريا. اتبع الصوت“.

وايضاً ان صحت المعلومات وانتقل مارسيل غانم الى MTV ما مصير برنامج الزميل وليد عبود الذي يقدم برنامج “بموضوعية”؟

وكان مارسيل غانم قد استضاف مساء امس الخميس تيمور جنبلاط نجل النائب وليد جنبلاط فهل تكون هذه الحلقة هي الاخيرة على شاشة LBCI؟