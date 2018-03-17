أثمان الحرب على لبنان واضحة.. وهذه أول مهمة للجيش الإسرائيلي إذا اندلعت

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن اختتام المناورات العسكرية المشتركة الإسرائيلية-الأميركية، ورفع الجاهزية الميدانية لإمكانية نشوب حرب على أكثر من جبهة.

فقد ذكر تال ليف-رام الخبير العسكري الإسرائيلي بصحيفة “معاريف” أن الجيشين الإسرائيلي والأميركي أنهيا تدريباتهم العسكرية، بتأكيد زيادة حجم التنسيق الميداني بينهما، بهدف إيصال رسالة للعدو المشترك.

ونقل عن ضابط إسرائيلي رفيع المستوى أن هذا التدريب يعتبر الأهم من نوعه بمشاركة آلاف الجنود من الجيشين، وانشغال الطرفين بكيفية التعامل مع جبهات عسكرية لم يحوزا على اهتمامهما كثيرا في تدريبات سابقة، حيث حازت الجبهة الشمالية على تركيز خاص، لاسيما أمام لبنان، وكذلك الوضع القائم في سوريا والقتال في قطاع غزة. وأضاف: أهمية التدريب أنه حصل بعد تصعيد تدريجي شهدته هذه الجبهات الحربية، في ظل استعداد وجاهزية كبيرة من قبل القوى المعادية فيها، مما يفقدها عنصر المفاجأة أمام الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي تدرب على أن تكون أول مهمة له في حال اندلاع حرب مع أي قوة معادية تتمثل بإزالة التهديد عن الجبهة الداخلية، رغم عدم وجود حلول سحرية لها، لأن الجيش لن يستطيع توفير الحماية الكاملة لهذه الجبهة في الأيام الأولى للحرب، مما يعني أن أي حرب ستكون لها أثمان واضحة.

وكشف النقاب أن الخسائر البشرية المتوقعة في الجانب الإسرائيلي خلال الحرب القادمة تقترب من مائتي قتيل، رغم استخدام الجيش لكثافة نارية غير مسبوقة في الجانب الآخر من ساحة المعركة، وإمكانية اللجوء لعمليات برية، نظرا لما تحوزه من أهمية مركزية في تلك الحرب، وقد نلجأ إليها في حروبنا القادمة سواء أمام حزب الله في لبنان، أو حماس في قطاع غزة.