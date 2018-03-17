استعدوا لموجة حارة اعتباراً من الأحد.. الحرارة 26 ودق ناقوس الخطر في البقاع!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان ثورة جديدة يمارسها منخفض البحر الأحمر ويحرّك الصحراء الإفريقية الكبرى وصحراء شبه الجزيرة العربية ليشمل نشاطهما كل الدول العربية من حيث الحرارة المرتفعة والغبار الأبيض في الأجواء.

أضاف: لم يكتفِ الحوض الشرقي للبحر المتوسط بشحّ الأمطار وبشتائه المشؤوم، فالموجة الحارة الثانية خلال هذا الشهر تهدّد الأراضي الزراعية وتقرع ناقوس الخطر في البقاع الذي يشهد انخفاضاً بمنسوب مياه الآبار.

تدخل الكتلة المدارية الدافئة اعتباراً من ظهر السبت وتغطي مصر وليبيا وقبرص ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن يوم الأحد ومن المنتظر ان تتمركز فوق الأردن والعراق حيث ستصل درجات الحرارة الى 34 درجة وفي لبنان وسوريا 26 درجة يوم الأحد، مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

رياحٌ جنوبية شرقية تنطلق من المملك السعودية نحو لبنان، في اليومَين المقبلَين.

طقس الأحد: مشمس ودافئ

الحرارة على الساحل: 26 نهاراً و 17 ليلاً

الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 13 ليلاً

البقاع: 23 نهاراً و 12 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 20 كلم في الساعة

الضغط الحوي: 1014hpa

الرطوبة: 50%