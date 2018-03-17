بالفيديو.. اشكال وتضارب بالعصي في الدورة

نشرت صفحة “وينية الدوله” على صفحتها على “فيسبوك” فيديو لاشكال وقع صباح اليوم قرب منطقة الدورة.
وفي التفاصيل، فإن سبب الإشكال أفضلية مرور، واستعملت خلاله العصي، ما أدى إلى إصابة أحد المتورطين بجروح ورضوض. ولم يعرف ما إذا كان ألقي القبض على أي من المتورطين.
اشكال وتضارب على طريق الدورة.وقع صباح اليوم اشكال وتضارب بين احد المواطنين وسائق فان على خلفية افضلية مرور ادى الى تضترب وشجار استعمل فيه السائق عصى لضرب السائق الذي اصيب بجروح ورضوض مختلفة.لم يعرف ان كان قد تم القاء القبض على اي من المتورطين في الاشكال.
Publié par وينيه الدولة sur samedi 17 mars 2018
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