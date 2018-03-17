غبار وحرارة فوق معدلاتها.. والكتل الهوائيّة تبلغ ذروتها هذا اليوم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً مستقرًّا على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، ويتأثّر بكتل هوائيّة دافئة تبلغ ذروتها الإثنين مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسميّة.

وفيما يلي أحوال الطقس المتوقّّعة في لبنان للأيام المقبلة:

السّبت: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسميّة)، وانخفاض نسبة الرطوبة وظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة مترافقة بغبار، وارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشـاع: جيّد.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 50 و80 %.

حال البحـر: متوسّط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 8101 hPa. أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.