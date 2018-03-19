الأمن في مخيّم الميّة وميّة “اهتز”.. اغتيال و”خفافيش ليل”!

علي داود – الجمهورية

كتب علي داود في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “من يُعكِّر الأمن في الميّة وميّة؟”: “إهتزّ الوضع الأمني في مخيّم الميّة وميّة في صيدا عقبَ اغتيال أحد عناصر الأمن الوطني الفلسطيني محمد أبو مغاصيب. وقال مصدر فلسطيني إنّ “أياديَ خفيّة وخفافيشَ الليل تحاول توتيرَ الأجواء والعبثَ بأمن المخيّم، وهو ما تحرَص على تثبيته القوى الأساسية في المخيّم، ومنها أنصار الله وحماس وفتح، لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة، حيث عملت تلك القوى وفي أعقاب العملية على عقدِ اجتماعات وشكّلت لجنة تحقيقٍ لمعرفة الفاعلين وتسليمِهم للدولة اللبنانية”. فيما شُيّع أبو مغاصيب في مقبرة سيروب.

شهد مخيّم الميّة وميّة شرقي مدينة صيدا بعَيد الواحدة والنصف حالة من التوتر الشديد في أعقاب اغتيال احدِ عناصر الامن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح ويُدعى محمد ابو مغاصيب مواليد 1994، وذلك عندما أقدمَ مجهول على إطلاق النار عليه أثناء توجّهِه الى نقطة تابعة للامن الوطني في محلة حي المغارة داخل المخيم ما أدّى الى مقتله على الفور وتمّ نقله الى مستشفى الهمشري في صيدا.

وأعقبَ عملية الاغتيال إطلاقُ نار غزير في الهواء من قبَل عناصر الامن الوطني وحالٌ من الاستنفار المسلّح في مختلف مراكز حركة فتح داخل المخيّم.

وسارَعت القوى الفلسطينية الى نشرِ عناصرها لمنعِ أيّ تدهورٍ للوضع الامني، وعَقدت اجتماعاً امتدّ حتى ساعات الفجر الاولى وقرّرت فيه سحبَ المسلحين وتشكيلَ لجنة تحقيقٍ في عملية الاغتيال سوف تباشر مهامَّها صباح اليوم.

ونعَت قوات الأمن الوطني الفلسطيني – لبنان وحدة شهداء مخيم الميه وميه، ابو مغاصيب وقالت في بيان موجّه الى “شعبنا الصامد في الداخل والشتات، إنّنا نزفّ إليكم خبر استشهاد الأخ والصديق الشاب محمد ابو مغاصيب الذي طالته ايادي الغدر، سائلين المولى عزّ وجلّ ان يَجعله من اهل الجنّه. وعهداً لكَ ايّها الشهيد ان لا تذهب دماؤك هدراً وأن نسير على خطاك حتى التحرير”.