تجنبوا عبور تقاطع مار مخايل غداً

صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: ستقوم احدى الشركات المتعهدة بإجراء حفرة في وسط تقاطع مار مخايل لإعادة وصل قسطل للمياه، وذلك من الساعة 22.00 ولغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي من تاريخ 20/03/2018 ولغاية 21 منه، وسيتم اعادة التزفيت فور الانتهاء.

علماً بأن هذه الأعمال لن تؤدي الى منع المرور أو إلى تحويل السير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان حفاظاً على سلامتهم، ومنعاً للازدحام”.