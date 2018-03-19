محطة OTV تعتذر وتوضّح.. ما علاقة حزب الله؟

نشر موقع محطة الـ “OTV” خبراً تحت عنوان: “مقتل قائد ميداني بارز من ميليشيات حزب الله”، الأمر الذي أثار بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الا أن المحطة سارعت بعد أقلّ من ساعة الى نشر خبر توضيحي واعتذار.

وجاء في الاعتذار أن “الخبر منقول بالكامل عن موقع “سكاي نيوز آرابيا” مع ذكر المصدر داخل الخبر”، وأكدت المحطة أن “الخبر ازيل عن الصفحة بعد حوالى ثلاثين ثانية، نظرا الى عدم تبني المحطة بطبيعة الحال لمضمونه، لكن سرعان ما تم تناقله بشكل مبرمج عبر مواقع التواصل لغايات لا تخفى على احد”.

وأكدت المحطة في خبر “التوضيح والاعتذار”، “عدم تبني الخبر المنقول، الذي يناقض المبادئ الوطنية والاخلاقية التي نؤمن بها، وقدمت اعتذارها عن هذا الخطأ غير المقصود”، مشيرة الى أن “تم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الشخص الذي تسبب به”.