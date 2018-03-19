وزارة الصحة تحذّر من تفشي الحصبة: اللقاحات مجانية

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “يشهد لبنان حالياً تفشياً لحالات الحصبة بين الأطفال غير الملقحين، تحديداً في أقضية بعبدا وزحلة وبعض أقضية الشمال، ما قد يشكل خطراً على صحة الأطفال.

تتوجه الوزارة إلى المواطنين كافة للتنبه لخطورة الإصابة بهذا المرض وتحض الأهالي على تحمل مسؤولية تلقيح أطفالهم، خصوصاً أنّها تؤمن اللقاحات مجاناً في جميع المراكز الصحية والمستوصفات على كلّ الأراضي اللبنانية”.

وأضاف البيان إنّ “الوزارة باشرت باتخاذ التدابير اللازمة في المناطق التي تظهر فيها حالات الحصبة، حيث تقوم بحملات تلقيح مكثفة تستهدف الأطفال والأولاد لغاية 18 عاماً، بلقاحات الحصبة إضافةً إلى لقاح الحصبة الألمانية وابو كعب”. وذكّرت الوزارة بأنّها على “استعداد لتلقي اتصالات الأهالي واستفساراتهم على الرقم 1214”.