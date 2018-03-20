استعدوا لموجة خماسينية حارة اعتباراً من الخميس.. الحرارة 31

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان فصل الربيع لم يشأ ان يبدأ بطقس معتدل ربيعيّ، إنّما، على ما يبدو، سوف يستضيف في ايامه الأولى حزيران الحار. فقد بدأت سيطرت الموجة المدارية الحارة ظهر السبت وبلغت ذروتها يوم امس الإثنين حيث وصلت الحرارة ساحلاً الى 29 درجة، لكن الآتي أعظم فاستعدّوا.

استراحة جوّية يوَمَي الثلاثاء والأربعاء حيث تتراجع درجات الحرارة الى 23 ساحلاً و 22 بقاعاً، قبل ان يثور منخفض البحر الأحمر بقيمه المتدنية ويشمل ليبيا ومصر وشبه الجزيرة العربية وقبرص ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن والعراق ودول الخليج ويلفح هذه البلدان بلهيب مداريّ مصحوب برياح مغبرة تتخطى نسبة الغبار فيها 85% ما سيسبّب سوء الرؤيا عن بعد.

هل اصبح شتاؤنا صيفاً وسيتحوّل صيفنا الى شتاء؟

استعدوا لموجة حارة تخرج عن السيطرة بحرارتها وغبارها، فالساحل السوري واللبناني سيشهد درجات حرارة تلامس 31 درجة والساحل الفلسطيني والجنوب اللبناني سيشهد حرارة تلامس 32 درجة وسترتفع في الداخل بين دمشق والأردن الى 33 درجة، في وقتٍ ستعاني غرب افريقيا اي الجزائر من تساقط للثلوج يبدأ يوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

طقس الأربعاء في لبنان والجوار:

مشمس الى غائم يستمرّ تدفّق الغبار بنسبة 25% في الجوّ، على ان ترتفع النسبة الى 85% اعتبارا من الخميس.

الحرارة على الساحل: 23 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 11 ليلاً

في البقاع: 22 نهاراً و 10 ليلاً

الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة بين 50 و 60%