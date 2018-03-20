استمتعوا بانخفاض الحرارة اليوم.. في هذا اليوم ستصل الى 30!

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء:

الحالة العامة: طقس متقلب حراريًا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة تحمل معها بعض الغبار خاصة خلال الفترة الصباحية، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ لتعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: صاف إجمالاُ مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة ( فوق معدلاتها الموسمية) وقد تصل الى 30.