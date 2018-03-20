بالصورة: تعاني أمراضاً نفسية وعصبية.. هل شاهدتم جمانة؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– جمانه كمال عطيه ( مواليد عام 1975/ لبنانية )

التي غادرت بتاريخ 18/3/2018 منزلها الكائن في بلدة قانا الجنوبية، ولم تعُد حتى تاريخه علماً أنها تعاني من أمراض نفسية وعصبية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بمخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 430019/07 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.