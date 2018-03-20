بالفيديو.. أفخاي أدرعي يروّج لفتاة لبنانية

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، على حسابه عبر موقع “تويتر”، فيديو للأميركية اللبنانية الأصل حنان قهوجي التي حوّلت اسمها إلى بريجيت غبريال، وهي معروفة في أمير التي هاجرت إليها في العام 1989، كصحافية أميركية معادية للعرب والمسلمين. وقد ظهرت حنان أو بريجيت وإلى جانبها أدرعي في تل أبيب التي تقوم بزيارة لها، تتحدث عن إسرائيل بأنّها تريد السلام للعرب، منتقدةً المسؤولين في لبنان.

وما صوت #حنان_قهوجي التي تحولت الى #بريجيت سوى صوت واحد من الكثير من اللبنانيين الذين يخافون همجية #حزب_الله الذي حول #لبنان إلى مساحة قمعية ودكتاتورية إسوة بنظام أسياده في #إيران.. pic.twitter.com/NfaveWKIw2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 19, 2018