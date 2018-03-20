وزارة الصحة تُحذر من تفشي مرض الحصبة في لبنان!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “يشهد لبنان حالياً تفشياً لحالات الحصبة بين الأطفال غير الملقحين، تحديداً في أقضية بعبدا وزحلة وبعض أقضية الشمال، ممّا قد يشكل خطراً على صحة الأطفال.

تتوجه الوزارة الى المواطنين كافة للتنبه لخطورة الإصابة بهذا المرض وتحض الأهالي على تحمل مسؤولية تلقيح أطفالهم، خصوصاً أنها تؤمن اللقاحات مجاناً في جميع المراكز الصحية والمستوصفات على كل الأراضي اللبنانية.

هذا وباشرت الوزارة إتخاذ التدابير اللازمة في المناطق التي تظهر فيها حالات الحصبة، حيث تقوم بحملات تلقيح مكثفة تستهدف الأطفال والأولاد لغاية 18 عاماً، بلقاحات الحصبة إضافة إلى لقاح الحصبة الإلمانية وأبو كعب. أخيراً تذكر الوزارة بأنها على إستعداد لتلقي اتصالات الأهالي واستفساراتهم على الرقم 1214″.