أصيبت صباح الأحد وتوفيت مساء الثلاثاء!

توفيت المواطنة “ب.خ” بعدما أصيبت يوم الأحد بطلق ناري أثناء تواجدها داخل مقهى “صح صح” في ضهر العين وفق مراسل موقع “رادار سكوب”.

وكانت “ب.خ” أصيبت برأسها ونُقلت في حال حرجة إلى إحدى المستشفيات ولم تفلح المحاولات لإنقاذها من الموت.

المصدر: رادار سكوب