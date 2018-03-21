باسيل: سنتقدم بمشروع لإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية.. بشرط!

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن “مبادرة للمساواة بين اللبنانيين نساء ورجالا، انطلاقا من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

وقال، في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية: “سنتقدم بمشروع قانون لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني باستثناء دول الجوار”، مشيرا الى ان “الدستور يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين”.

واعتبر “أن مفهوم “اللبنانية” هو ما يجمعنا كلبنانيين وتقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين”.

ولفت الى مجموعة خطوات تقدمنا بها، منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين”.

وقال: “في قوانيننا اللبنانية حالات غريبة غير مقبولة وغير منطقية ما يدفعنا إلى محاولة معالجتها”.