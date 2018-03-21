بعد مقتله في بعلبك.. عائلة ربيع ياسين توجّه رسالة للدولة ونصرالله

ناشدت عائلة المغدور ربيع عباس ياسين الذي قُتل مساء يوم الجمعة الفائت في محلة التل الأبيض في حي الشراونة في بعلبك، أثناء عودته إلى منزله برفقة زوجته التي أصيبت أيضا بجروح، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله “التدخل لدى الأجهزة الأمنية للاسراع “في كشف المتورطين في الجريمة التي هزت ضمير كل حي، محرضين ومخططين ومنفذين، وذلك منعا لحدوث أعمال قد تؤدي إلى نتائج غير مرجوة وغير محمودة”.

وتمنت العائلة في بيانها “التحقيق مع أي شخص ترى الأجهزة المختصة ضرورة ذلك دون تردد، وخصوصا أن هناك من يريد تضليل التحقيق والرأي العام من خلال بث شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة”.