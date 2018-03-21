“بلشت” الصيفية: الحرارة ستبلغ 30.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أن طقس الشعانين سيكون ربيعيا مع درجات حرارة تبلغ 20 درجة بقاعاً و 24 درجة ساحلاً.

أما طقس الأيام المقبلة فسيكون على الشكل التالي:

الاربعاء 21/ 3/ 2018: طقس ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 23 درجة بقاعاً و 27 درجة ساحلاً.

الخميس 22/ 3/ 2018: طقس صيفي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 28 درجة بقاعاً و 30 درجة ساحلاً – رياح جنوبية شرقية.

الجمعة 23/ 3/ 2018: طقس صيفي غير اعتيادي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 28 درجة بقاعاً و 30 درجة ساحلاً – رياح جنوبية شرقية.

السبت 24/ 3/ 2018: طقس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 19 درجة بقاعاً و 24 درجة ساحلاً – رياح غربية قوية – احتمال ضئيل لامطار متفرقة خفيفة.

الاحد 25/ 3/ 2018: طقس ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 20 درجة بقاعاً و 24 درجة ساحلاً.

الاثنين 26/ 3/ 2018: طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 21 درجة بقاعاً و 25 درجة ساحلاً .

الثلاثاء 27/ 3/ 2018: طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 23 درجة ساحلاً و 26 درجة.