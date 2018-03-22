أسعار “بي ان” مقابل نقل مباريات كأس العالم مرتفعة في لبنان.. هل يتدخّل الوزير؟

استقبل وزير السياحة اواديس كيدانيان، اتحاد النقابات السياحية برئاسة نقيب الفنادق بيار الاشقر وعضوية نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني رامي، نقيب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، نقيب اصحاب الشقق المفروشة زياد لبان، نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات محمد دقدوق، نقيب الادلاء السياحيين هيثم فواز، نقيب اصحاب المجمعات السياحية البحرية ريمون فرحات، الامين العام للاتحاد جان بيروتي، رئيس اللجنة السياحية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان، في حضور المديرة العامة للسياحة ندى السردوك.

وشرح الوفد لكيدانيان الاسعار الباهظة التي تريد ان تتقاضاها شركة “بي ان” الرياضية من المطاعم والفنادق لقاء مشاهدة مباريات كأس العالم في كرة القدم، وذكر أن المطاعم والفنادق وغيرها غير قادرة على دفع الكلفة بسبب الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها، طالبا من كيدانيان التدخل لمعالجة الموضوع.

كذلك أطلع الوفد كيدانيان على الرسوم المرتفعة التي فرضتها “ساسيم” على القطاع السياحي.

وأعلن رامي ان الاسعار التي فرضتها “بي ان” في دبي هي اقل من 60 في المئة من تلك التي فرضت على المطاعم في لبنان.