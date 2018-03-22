أم راغب رحلت بحادث مؤلم.. اليكم تفاصيل الرحلة الأخير من زبقين إلى صديقن

قضت الحاجة لواحظ بزيع (أم راغب) في حادث مؤلم في عيد الأم، بينما كانت تعتني بأرضها، وفق ما أفاد موقع “بنت جبيل”.

في التفاصيل، كانت أم راغب متجهة من بلدتها زبقين الجنوبية إلى بلدة صديقين بهدف إحضار بعض المستلزمات التي يحتاجها العمال لزراعة الأرض، حيث لا يزال أهالي البلدة يعتنون بالأرض ويزرعون التبغ. وعلى طريق جبال البطم، انزلقت السيارة وفقدت السيطرة عليها، واصطدمت بعامود إنارة. استدعى الحادث نقلها إلى المستشفى، لكن إصابتها أثرّت على الكبد والطحال وسرعان ما فارقت الحياة.

إشارة الى أن الفقيدة أمٌّ لأربعة شابات وشاب وهم متأهلون. وكانت إحدى بناتها قد نشرت عبر حسابها على “فيسبوك” أمس، صورة لمعايدة أمها في يوم الأم، وكتبت: “…الله يطول بعمركم يا رب وتضلكن فوق راسنا”.

المصدر: موقع بنت جبيل