السيد نصر الله يحذر من كارثة تُهدّد لبنان

قال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، إن لبنان المثقل بالديون يواجه “كارثة” إذا استمر على نفس المسار المالي.

وقال نصر الله “نحن في مرحلة خطرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، الخطورة تصل إلى حد الخطر على وجود الدولة وعلى وجود البلد وعلى أمن واستقرار المجتمع إذا ما استمر الوضع المالي هكذا واستمر الانفاق المالي هكذا وبالتالي من أخطر المسائل التي تؤدي إلى الكارثة أن يستمر الفساد والهدر كما هو قائم فعلا”، بحسب “رويترز”.

وحث نصر الله على اتخاذ تدابير لترشيد الإنفاق وخفض الدين العام ومكافحة الفساد والإسراف، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل محددة، وتابع: “صار لازما على الجميع أن يتعاطوا مع قضية مكافحة الهدر والفساد في جميع إدارات ومؤسسات الدولة وفي ما يرتبط بالمال العام باعتبار أن الهدر والفساد أحد أهم الأسباب التي ستدفع البلد إلى الكارثة واعتبار المكافحة وقضية المكافحة أولوية وطنية مطلقة.”

وتابع “نحن سنلتزم ونعمل على أساس هذه الأولوية في مرحلة مقبلة، نعرف أننا سنواجه صعوبات وستحصل لنا عداوات جديدة وحساسيات داخلية نحن بغنى عنها، ولكن يبدو أن البلد وصل إلى مكان لم يعد بإمكاننا الصبر”.

يذكر أن دين لبنان العام يبلغ نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم، كما أن نمو اقتصاده ضعيف جدا مع تضرره بشدة من جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.