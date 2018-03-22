المهلة انتهت.. وهذه أسماء 58 مرشحًا انسحبوا من خوض المعركة الإنتخابية

ورد في صحيفة “اللواء”: انتهت منتصف ليل أمس، مهلة العودة عن الترشيح للانتخابات النيابية 2018، وبلغ عدد المنسحبين الإجمالي 58 مرشحاً، من بينهم 9 مرشحين قدموا طلبات التراجع عن الترشيح، يوم أمس الأول (الثلاثاء)، وعليه فيكون تراجع بشكل رسمي 918 مرشحاً، من أصل 976 مرشحاً تقدموا بطلباتهم الرسمية من 5 شباط الماضي ولغاية 6 آذار الماضي في مقر المديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية والبلديات.

ورد السبب المباشر إلى انخفاض اعداد المنسحبين من المرشحين، بحب مصدر مطلع، في وزارة الداخلية والبلديات، إلى قانون الانتخابات الجديد، الذي لا يلحظ استعادة أي من المرشحين المبلغ المالي، الذي دفعه لقاء ترشحه للانتخابات النيابية، والـ976 مرشحاً، بينهم 111 امرأة، أمنّوا لخزينة الدولة، مدخولا مالياً فورياً، بلغ 7 مليارات و808 ملايين ليرة لبنانية، أي ما يوازي 5.5 ملايين دولار، لن تعود إلى أصحابها مطلقاً، سواء فازوا أم رسبوا، أو انسحبوا من المعركة الانتخابية.

فيما يلي أسماء الذين تراجعوا عن خوض المعركة الانتخابية وهم:

– محمّد علي محمّد وهيب غمراوي والمقعد السني في طرابلس، حسان أمين قباني (المقعد السني في بيروت الثانية)، أحمد محمود الخير (المقعد السني في المنية)، شاكر حبيب حبشي (المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل)، عبد المنعم محمود رومي علم الدين (المقعد السني في طرابلس)، مها أنيس معلوف (مقعد الروم ارثوذكس في زحلة)، عبد الكريم محمّد كبارة (المقعد السني في طرابلس)، خالد كامل زريقة (المقعد السني في المنية)، يوسف سعود روفائيل (مقعد الروم الكاثوليك في بعلبك – الهرمل)، عبد الحميد فاضل غندور (المقعد السني في طرابلس)، عيد مطانس مطر (مقعد روم الكاثوليك في بعلبك – الهرمل)، عبدالغني عبد العزيز حمد (المقعد السني في طرابلس)، طوني جرجس طعمة (مقعد روم الكاثوليك في زحلة)، ايلي حميد ديب (مقعد الروم ارثوذكس في عكار)، هدى قاسم الاسطة (المقعد السني في بيروت الثانية)، مصطفى محمّد هاشم بيك محمّد هاشم بيك (المقعد السني في عكار)، نبيل بهجت موسى (مقعد الروم ارثوذكس في الكورة)، مصطفى توفيق عقل (المقعد السني في المنية)، كارينا انطوان أبو لحود (المقعد الماروني في طرابلس، وليد جوزف خوري (المقعد الماروني في المتن الشمالي)، بهاء الدين عبد اللطيف عيتاني (المقعد السني في بيروت الثانية)، علي حسين الحاج (المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا)، أحمد إبراهيم الهضام (المعقد العلوي في عكار)، هيثم محمد عز الدين (المقعد السني في طرابلس)، وسيم غاندي المرعبي (المقعد السني في عكار)، لونا كريكور دمرجيان (مقعد ارثوذكس في المتن الشمالي)، خالد خضر الخير، (المقعد السني في المنية)، بلال محمد شعبان (المقعد السني في طرابلس)، اسعد ريمون عويدات (المقعد السني في الشوف)، عبد الله الياس البيطار (مقعد الروم ارثوذكس في عكار)، صبحي منذر ياغي (المقعد الشيعي في زحلة)، محمد احمد علم الدين (المقعد السني في المنية)، الياس بطرس مارون (المقعد الماروني في البقاع الغربي وراشيا)، عبد المنعم محمّد الحجيري (المقعد السني في بعلبك- الهرمل)، وليد إبراهيم مزهر (مقعد روم الكاثوليك في جزين)، نزيه مصطفى طعان (المقعد السني في عكار)، سامر خضر حدارة (المقعد السني في عكار)، فهد حسام مقدم (المقعد السني في طرابلس)، معتز عمر زريقه (المقعد السني في المنية)، خالد محمّد صلاح الرفاعي (المقعد السني في بعلبك – الهرمل)، وسام محمّد شبلي (المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا)، شذا محمّد الأسعد (المقعد السني في بيروت الثانية)، زين وهيب الديب (المقعد العلوي في طرابلس)، فادي الياس عبود (المقعد الماروني في المتن الشمالي)، جميل يوسف حدشيتي (المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل)، سمير عبد الحفيظ كنيعو (المقعد السني في بيروت الثانية)، مصطفى أحمد المصطفى المرعبي (المقعد السني في عكار)، جمال سليم الجراح (المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا)، بنويل صبحي الفخري (المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل)، رضا محمّد المصري (المقعد الشيعي في زحلة)، فادي مالك خير (المقعد السني في المنية)، بيار نبيل يونس (المقعد الماروني في البترون)، فؤاد عادل الديك (المقعد السني في بيروت الثانية)، الياس يوسف أبو رزق (مقعد الروم ارثوذكس في مرجعيون – حاصبيا)، بدري سليم عبد الدايم (مقعد الأقليات في بيروت الاولى)، كريم نصر الله مجدلاني (مقعد روم ارثوذكس في بيروت الثانية)، فادي فهد بنوت (مقعد روم ارثوذكس في الكورة).

(اللواء)