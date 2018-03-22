تسجيل صوتي: حسن يعقوب يهاجم برّي

سُرّب تسجيل صوتي للنائب السابق حسن اليعقوب يتحدّث به عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ويهاجم فيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
وقال اليعقوب:
“طرح عليّ باسيل الإنضمام إلى لائحة التيار – المستقبل إلا أنّني رفضت لأنّه من المؤكّد أنّ المقعد الشيعي خاسر بنسبة 100%.
سيفوز في هذه اللائحة سني، وأرمني، وإن حصل ماروني أو أرثوذكس أو كاثوليكي، وهذا أمر لا يوافقني: “شو أنا بدي إرفعلهن الحاصل الانتخابي بأصواتي وآخر شي ققعد اتفرج عليهن؟”.
وتذكّروا جيّدًا أنّ نواب المجلس أمر وحسن اليعقوب أمر آخر: أنا بموازاة 30 نائبًا وبمجرّد أن وضعت رجلي في المجلس اعتبروا أنّ رئاسته “انجلطت” ووضعها خطر.
وحاليًا أعمل على تشكيل لائحة مع أشخاص عاديين بهدف الانتصار: أنا شو بدي من التيار أو القوات؟ إذا أنا ما فزت، شو استفدنا ويلي معي رح يكونو زيادة عدد بس كرمال اربح”.
رصد موقع ليبانون ديبايت
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