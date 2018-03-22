تسجيل صوتي: حسن يعقوب يهاجم برّي

سُرّب تسجيل صوتي للنائب السابق حسن اليعقوب يتحدّث به عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ويهاجم فيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وقال اليعقوب:

“طرح عليّ باسيل الإنضمام إلى لائحة التيار – المستقبل إلا أنّني رفضت لأنّه من المؤكّد أنّ المقعد الشيعي خاسر بنسبة 100%.

سيفوز في هذه اللائحة سني، وأرمني، وإن حصل ماروني أو أرثوذكس أو كاثوليكي، وهذا أمر لا يوافقني: “شو أنا بدي إرفعلهن الحاصل الانتخابي بأصواتي وآخر شي ققعد اتفرج عليهن؟”.

وتذكّروا جيّدًا أنّ نواب المجلس أمر وحسن اليعقوب أمر آخر: أنا بموازاة 30 نائبًا وبمجرّد أن وضعت رجلي في المجلس اعتبروا أنّ رئاسته “انجلطت” ووضعها خطر.

وحاليًا أعمل على تشكيل لائحة مع أشخاص عاديين بهدف الانتصار: أنا شو بدي من التيار أو القوات؟ إذا أنا ما فزت، شو استفدنا ويلي معي رح يكونو زيادة عدد بس كرمال اربح”.

رصد موقع ليبانون ديبايت