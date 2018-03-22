ديما صادق تُهاجم باسيل: “قولو فرد مرة ما بدنا الاسلام يكترو”!

أثارت التغريدة الأخيرة للإعلامية ديما صادق عبر “تويتر” موجة من ردود الفعل، وصلت في معظمها الى حدود “سيئة” من النقاش.

فقد كتبت ديما تعليقاً على المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لدعم المرأة اللبنانية قائلة: “مبادرة انو المرأة تعطي جنسيتها لولادها باستثناء اللي مجوزة سوري او فلسطيني او دول الجوار. قولو فرد مرة ما بدنا الاسلام يكترو . #عنصرية #طائفية”.