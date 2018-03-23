أوضحت المديرية العامة للأمن، المعلومات المتداولة عن توقيف الشيخ عباس الجوهري، مشيرة الى أن “الجوهري تقدم بتاريخ اليوم من المديرية العامة للامن العام لاجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية فتبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقم ٨٦/٨٦٩ تاريخ 12/2/2018 صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم مخدرات، وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت بتوقيف الشيخ الجوهري واحالته اليها، وبناء عليه احيل الشيخ صاحب العلاقة الى النيابة العامة المذكورة بنفس التاريخ”.
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الأمن العام يكشف أسباب توقيف الشيخ عباس الجوهري
منذ 5 ساعات
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