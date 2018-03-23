الأمن العام يكشف أسباب توقيف الشيخ عباس الجوهري

أوضحت المديرية العامة للأمن، المعلومات المتداولة عن توقيف الشيخ ​عباس الجوهري​، مشيرة الى أن “الجوهري تقدم بتاريخ اليوم من المديرية العامة للامن العام لاجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية فتبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقم ٨٦/٨٦٩ تاريخ 12/2/2018 صادرة عن قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ بجرم ​مخدرات​، وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت بتوقيف الشيخ الجوهري واحالته اليها، وبناء عليه احيل الشيخ صاحب العلاقة الى النيابة العامة المذكورة بنفس التاريخ”.