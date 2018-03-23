الحرارة تصل الى 37 وتحذير من الغبار: متى تنخفض مجدداً؟

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني:

الجمعة: 23 شباط 8201 النشرة: الصباحيّة

الحالة العامة: كتل هوائيّة حارّة وجافّة مصدرها شبه الجزيرة العربيّة وشمال أفريقيا تسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط وتنحسر يوم السّبت.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة وغبار يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية، كما ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ (فوق معدلاتها الموسميّة وقد تصل الى 37) وتنخفض نسبة الرطوبة.

السّبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة وتتساقط الأمطار الموحلة بشكلٍ متفرّق خاصّةً جنوب البلاد.

الأحد: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة صباحاً.