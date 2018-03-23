بعد الحر: الطقس سينقلب والحرارة ستهبط 10 درجات.. ماذا عن أحد الشعانين؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان منطقة من الضغط المنخفض تسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط بسبب تمدد منخفض البحر الأحمر نحو سوريا والأردن ولبنان بقيم 1003hpa، وفي المملكة السعودية 1012hpa، في وقت يتعمّق المنخفض الإيسلاندي نحو اليونان والبحر الأسود حيث تصل قيم الضغط الى 999hpa.

وسيُساهم هذا الوضع باندفاع التيارات المدارية الحارة من الصحاري نحو الشمال حيث قيم الضغط منخفضة ما يسبب بطقس حار يوم الجمعة، يستمر حتى قبل ظهر السبت، وينقلب الى بارد مساء مع وصول منخفض جوّي فوق تركيا وجنوبها مصحوب بكتل هوائية باردة، ينتج عنه تراجع بدرجات الحرارة بمعدّل 10 درجات مئوية وتنقلب الرياح الى غربية ناشطة تصل سرعتها القصوى الى 65 كلم في الساعة، ومن المحتمل ان تشهد السواحل السورية والساحل اللبناني الشمالي تساقطاً عابراً للأمطار الموحلة.

يتحسّن الوضع اعتباراً من صباح الأحد وتستقر درجات الحرارة المعتدلة على حالها حتى يوم الإثنين موعد وصول كتلة دافئة من المحتمل ان تترافق مع امطار داخلية منتصف الأسبوع المقبل.

طقس يوم السبت: غائم ومعتدل يتحوّل الى بارد على الجبال والبقاع في ساعات الليل.

الحرارة على الساحل: 22 نهاراً و 10 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 12 ليلاً

في البقاع: 21 نهاراً و 11 ليلاً

الضغط الجوي: 1010hpa

الرياح غربية ناشطة سرعتها 25 كلم في الساعة تشتد لتصل الى 65 كلم في الساعة

الرطوبة: 77%