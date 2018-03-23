طائرة “MEA” عادت بقائد الفرقة الموسيقية في “هيدا حكي”.. هذا ما حصل على متن الطائرة

في معلومات خاصة لموقع IMLebanon أن قائد الفرقة الموسيقية في برنامج “هيدا حكي” الذي يقدمه الزميل عادل كرم، الفنان شادي ناشف، كان يغادر بيروت برفقة فرقته الموسيقية إلى دبي في رحلة طيران الشرق الأوسط صباح الجمعة 23 آذار.

وما إن أقلعت الطائرة حتى تعرض ناشف إلى عارض صحي وضيق في التنفس ما دفع قائد الطائرة إلى العودة فوراً إلى المطار بعيد إقلاع الطائرة. وأمنت “الميدل إيست” طبيباً بسرعة في المطار قدم الإسعافات الأولية إلى الفنان ناشف وحجزوا له بطاقة على متن رحلة Fly Dubai لكنه عاد وأصيب بنوبة جديدة ألزمته بعدم السفر والتوجه إلى المستشفى للعلاج.