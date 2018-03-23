للمغتربين.. هكذا تحصلون على جواز “الالف ليرة”

بعد تعميم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على السفارات والبعثات القنصلية اللبنانية تخفيض كلفة طلب جواز السفر اللبناني الى الف ليرة لبنانية تسهيلا للاقتراع للانتخابات المقبلة، ذكرت “المركزية” ان اصبح بإمكان المواطنين الواردة اسماؤهم على لوائح الانتخابات اللبنانية التي ستجري في 27 نيسان في الدول العربية و29 منه في البلدان الاخرى، تجديد جوازات السفر او الحصول على جواز سفر جديد.

واتّضحت تفاصيل التقدم بطلب التجديد او الحصول على هذا الجواز، حيث تقوم السفارة او القنصليه في البلد المضيف بتجديد جواز السفر لسنة واحدة مقابل رسم مالي الف ليرة لبنانية او ما يعادلها بالعملة المحلية، وهذا التجديد يصلح فقط للانتخابات.

اما المواطنون الذين لا يحملون جواز سفر او لديهم جواز غير قابل للتجديد، عليهم تقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد بكلفة الف ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالعملة المحلية، ويكون جواز السفر صالحاً فقط للانتخابات لسنة واحدة.

وفي ما يلي المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر جديد:

– تعبئة طلب جواز سفر (النموذج موجود في السفارة)

– صورتان شمسيتان جديدتان بخلفية بيضاء، قياس 4.5 X 3.5

– صورة عن بطاقة الهوية او عن بيان قيد إفرادي او عائلي لصاحب العلاقة.

– عنوان واضح في لبنان والخارج مع رقم هاتف واضح.

– جواز السفر القديم لمن لديه.