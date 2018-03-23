مارون قزي في ذمة الله!!!

توفي الشاب مارون قزي الذي اشتهر بعد نشر فيديو هاجم فيه مدرسته التي قررت طرده، قبل أن يلحقه بفيديو آخر اعتذر من خلاله عما بدر منه.
وتميّز مارون بعيارته الشهيرة “معكم مارون قزي مباشرة” وبخفة دم غير معهودة، حيث نال الكثير من التفاعل والتعاطف على موقع فايسبوك، خاصة مع حالته الصحية التي كان يعاني منها.
ونشرت صفحة على موقع فايسبوك تحمل إسم مارون خبر وفاته منذ قليل.
In the arms of the angel, fly away from here. I know you are in good hands. We love you . Rest In Peace Maroun ❤️
Publié par Maroun Azzi Official sur vendredi 23 mars 2018
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