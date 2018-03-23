“مشاغب” مباراة كرة القدم.. في قبضة فصيلة المريجة

أصدرت المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي، شعبة العلاقـات العامة بلاغاً اشارت فيه الى أن “احد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو يظهر شخص اقدم على رمي “قنابل” من المفرقعات النارية على العناصر الأمنية المولجة بمهمة حفظ الامن والنظام داخل ملعب المدينة الرياضية، وذلك في اثناء مباراة لكرة القدم جرت بتاريخ 17 الجاري.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، استطاعت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، تحديد هوية الفاعل ومكان اقامته.

بتاريخ 23/3/2018 وفي محلة بئر العبد، تمت مداهمة منزله من قبل الفصيلة المذكورة وتوقيفه، ويدعى:

م. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)

اودع الموقوف الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء لإشارة القضاء المختص.