وزارة التربية أنهت الدراسة الأولية للموازنات المدرسية

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، التقرير المتعلق بالدراسة الأولية لكل الموازنات المدرسية المقدمة الى مصلحة التعليم الخاص والبالغ عددها 1094 موازنة مدرسية من أصل 1094، وبنتيجة هذا التدقيق تبين وجود الآتي:

32 موازنة غير موقعة من رئيس لجنة الأهل

38 موازنة غير موقعة من اللجنة المالية

20 موازنة غير مرفقة ببيان عام صندوق التعويضات

المجموع: 70 موازنة مدرسية غير موقعة من رئيس لجنة الأهل او من اللجنة المالية.

والملاحظ أن عدم توقيع الموازنات يعود إلى توجهات بعض الأهالي أو التجمعات التي قررت عدم توقيع الموازنات المدرسية، أحيانا لعدم دفع الزيادة على القسط المدرسي الناتج عن سلسلة الرواتب، وفي عدد من الحالات بسبب خلل في الموازنة ومدى قانونيتها وهي مشكلة يتعذر على المصلحة حلها.

أما الشكاوى الواردة حتى اليوم من جانب الأهالي بحق مدارس أولادهم فقد بلغ عددها 26 شكوى، معظمها يرفض الزيادة ويطلب إجراء كشف على حسابات المدرسة وقطع حساب عن السنة السابقة.