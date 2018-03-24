الخازن لباسيل: أيها الوريث المكروه إخجل من صفقاتك

ردّ المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان- جبيل الوزير السابق فريد هيكل الخازن على رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه الخاص عبر تويتر: “تحية للتيار الوطني، أما انت أيها الوريث المكروه إرثك في البترون إخجل من صفقاتك تنعم بثروتك واترك كسروان لأهلها”.

موقف الخازن جاء بعد ما قال باسيل خلال إعلان لوائح التيار الانتخابيّة إنّ “كسروان قلب لبنان والتيار هو قلب كسروان… انتم من اوصل رئيس الجمهورية فهل كان غريبا عنكم؟ لا غريب عن كسروان الا من يخون اهلها ويبيع قرارها خارج الحدود”.