الراعي من بعبدا: لبنان مفلس

أعلن البطريرك المارني مار بشارة بطرس الراعي عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أنه هنأ الرئيس “على الثقة المعطاة من قبل الدول الى لبنان في مؤتمرات الدعم، فلبنان على صغره عنصر استقرار في المنطقة، وعلى اللبنانيين تأمين استقرار البلد عن طريق خلق استقرار أمني وإجتماعي”.

ووجه الراعي دعوة إلى عون لحضور قداس عيد الفصح وتطرق معه إلى موضوع المدارس الخاصة وجرى استعراض لملفات عدة أبرزها الكهرباء.

وأوضح الراعي أنّه لم يتم التطرق إلى قانون الإنتخابات، مبديا أسفه لناحية الهجوم الكبير على القانون من قبل من أنتجه.

وأكّد الراعي أنّه “يجب التطلع الى الامام من خلال الانتخابات، وعلى كل فريق التقدم ببرنامجه الانتخابي لخدمة البلد بدل التوجه الى البعض بالاساءات، فالمنافسة تجري على أساس برامج انتخابية ومن يدخل البريلمان عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الموقع وكل شخص من موقعه يعمل على النهوض بالبلد”، خاتماً: “الرئيس عون أكد لي أنّ لبنان مفلس”.