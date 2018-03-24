بعد موجة الحر: طقس الشعانين معتدل.. وآذار سيودعنا بالأمطار!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على شبه الجزيرة العربية بسبب نشاط المرتفع الشبه مداري ومن المنتظر ان يطلق رياحاً مدارية دافئة نحو لبنان وسوريا وفلسطين وسيناء والأردن اعتباراً من صباح الإثنين فترتفع درجات الحرارة مجدداً مصحوبة بالغبار الأبيض.

أضاف: يتأثر لبنان برياح غربية مصدرها اليونان وبحر كريت حيث تسيطر كتل باردة تسبب بتساقط الثلوج في بلغاريا ورومانيا، لذلك ستتراجع درجات الحرارة مع ازدياد سرعة الرياح اليوم السبت ظهراً حين تلامس 65 كلم تقريباً وتتراجع سرعتها فجر الأحد ويتحوّل الطقس الى غائم ومعتدل ساحلاً وبقاعاً.

طقس يوم الأحد سيكون غائما جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة:

على الساحل: 22 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 9 ليلاً

في البقاع: 20 نهاراً و 10 ليلاً

الرطوبة: 80%

الرياح: غربية سرعتها 10 كلم في الساعة.

الضغط الجوي 1020hpa

وتشتد رياح جنوبية شرقية اعتباراً من صباح الاثنين وترفع درجات الحرارة قبل ان تصل امطار المتوسط يوم الأربعاء تترافق مع كتل رطبة من البحر الأحمر ستشكل منخفضاً جوّيا بين لبنان وسوريا والأردن تكون امطاره غزيرة في البقاع مصحوبة بعواصف رعدية. هكذا سيودعنا آذار.