عملية امنية للمجموعة الخاصة قرب حديقة الحكمة في الجديدة

بتاريخ 22/3/2018 وفي محلة حديقة الحكمة – الجديدة، ونتيجة المتابعة والرصد، تمكنت دورية من قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف على متن سيارة جيب رباعية الدفع نوع “رانج روفر” لون ابيض على الرغم من محاولة سائقها الفرار، كل من ا. ب. (مواليد عام 1999، سوري) وع. س. (مواليد عام 1996، سوري), وقد ضبط بحوزتهما :

32 ظرفاً من مادة الكوكايين و52 ظرفاً من مادة باز الكوكايين و4 مظاريف من مادة الماريجوانا بالاضافة الى ظرفان من مادة حشيشة الكيف و3 هواتف خلوية ومبلغ مالي وقدره /6152000/ ل.ل. و /1150/ $.

أحيل الموقوفان مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء لإشارة القضاء المختص.