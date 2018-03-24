يعبرون الطريق بالعشرات تحت جسر المشاة

لا تزال الأزمة ذاتها على اوتوستراد ميرنا الشالوحي، فهناك مئات العمال الأجانب يجتازون الطريق ركضا بين السيارات، ويوميا تحصل حوادث الدهس في المكان، ويتم اقتياد السائق الى التوقيف، فما يحصل تحدثنا عنه مرات ومرات، ولكن أحدا لم يتحرك.

وفي هذه الصورة يظهر عمال سوريون وهم يجتازون الطريق بين السيارات ما يعرض حياتهم للخطر وحياة السائقين ايضا.

واللافت اكثر انه قرب هؤلاء العمال جسر للمشاة يجتازون الطريق تحته، فهو جسر للزينة ولتعليق الإعلانات، فمتى سنرى فاصلا وسطيا في المكان يمنع مرور هؤلاء وتعريض انفسهم وغيرهم للخطر؟

المصدر: ليبانون فايلز