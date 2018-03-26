بالفيديو.. رجل محاصر داخل برميل يثير ضحك أسرته

حوصر رجل داخل برميل بلاستيكي ولم يستطع الخروج منه. وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صعد الرجل أعلى البرميل لتنظيف مجرى مياه الأمطار، لكن البرميل انهار بسبب وزنه الكبير ليسقط بداخله، ما أثار ضحكات أسرته لطرافة الموقف.

وضع الرجل أرضًا وبدأ اثنان دفعه بالبرميل ولم تتم مساعدته قبل انتهاء مقطع الفيديو.