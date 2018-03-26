تدابير سير في هاتين المنطقتين.. اتبعوا الإرشادات!

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتركيب جسر في محلة المحجر الصحي مقابل سوق الخضار الجديد/ طرابلس، اعتباراً من الساعة 17.00 من تاريخ اليوم 26/3/2018 ولغاية الساعة 5.00 من تاريخ 27/3/2018.

ستؤدِّي هذه الأعمال الى منع مرور السير في المحلة المذكورة باتجاه مستديرة ابو علي على المسلك الجنوبي، وتحويله بالاتجاهين من مفرق شركة جباضو مقابل مرفأ طرابلس نحو الطريق الخلفية لـ”جامعة العزم” وصولاً إلى مستديرة أبو علي.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

كما أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغاً جاء فيه: “ستقوم شركة كهرباء لبنان بأعمال حفر وتمديد كابلات كهربائية على طريق المكلس، الدكوانة، الحايك، جسر الواطي، اعتباراً من تاريخ 27/3/2018 ولغاية 5/4/2018، بحيث سيصار الى حفر الطريق على المسلك الممتد من جسر الواطي باتجاه تقاطع الحايك، وستؤدي هذه الأعمال إلى:

– اعتماد مسرب واحد للسَّير دون قطع الطريق.

في أثناء الذروة:

– تحويل السير المتجه من جسر الواطي الى الحايك نحو طريق فرعية باتجاه سوق الخضار.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.