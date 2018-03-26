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في جبل محسن.. توفي صعقًا

منذ 8 دقائق
وكالات

توفي السوري “خ. س.” وهو من سكان جبل محسن صعقًا بالكهرباء.

وقد نقلت جثته الى مستشفى الحكومي في القبة بطرابلس.