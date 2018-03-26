مَن هم المرشَّحون الذين أعلنوا انسحابهم اليوم؟

أعلن الناشط في مجموعة “من أجل الجمهورية” عماد بزّي سحب ترشيحه للانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، بعدما كان مرشّحاً عن المقعد الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – النبطية – حاصبيا – مرجعيون).

كما أعلن المحامي محمد عمر زريقة، المرشح عن المقعد السني في المنية عن دائرة الشمال الثانية (طرابلس – المنية الضنية)، سحب ترشيحه للانتخابات.

كما سحب المحامي نجيب نقولا ليان ترشيحه للانتخابات عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بيروت الأولى.

وأعلن رئيس “جمعية إنماء طرابلس والميناء”سحب ترشيحه للانتخابات عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة الشمال الثانية (طرابلس -المنية الضنية).