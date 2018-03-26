هذا موعد انحسار الكتل الهوائية الدافئة

وزّعت “مصلحة الأرصاد الجوية” نشرة الطقس المسائية وجاء فيها التالي: “كتل هوائية دافئة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيّاً بدءاً من بعد ظهر الأربعاء ويتحول الطقس إلى متقّلب وماطر مع اقتراب منخفض جويّ.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وظهور طبقات من الغبار خاصة في المناطق الجنوبيّة.

الأربعاء: غائم جزئيّا إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة مع غبار وبقاء درجات الحرارة مرتفعة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط سرعة الرياح وتتساقط الأمطار بعد الظهر تكون موحلة في بدايتها وتشتد أحياناً.

الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تشتد سرعة الرياح (70كلم/س) خاصّةً في شمال البلاد وتتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق”.