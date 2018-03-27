الطقس سيتحول في هذا الموعد.. منخفض جوي آت: أمطار وثلوج!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بالغبار، تتساقط أمطار متفرقة موحلة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية دافئة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيا بدءا من بعد ظهر يوم غد الأربعاء ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا مع اقتراب منخفض جوي متمركز فوق البحر المتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وظهور طبقات من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية كما تنخفض نسبة الرطوبة، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بالغبار، تتساقط أمطار متفرقة موحلة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب على المرتفعات، كما تشتد سرعة الرياح (70كلم/س) خاصة في شمال البلاد وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا ومن المتوقع ان تشتد صاحا وخلال الليل كما تتساقط ثلوج متفرقة اعتبارا من ارتفاع 2200 متر ليل الخميس/الجمعة.

– درجات الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الارز من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 60 %.

– حال البحر معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 22 درجة.

– الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:23 ساعة غروب الشمس: 18:55