بالصورة: أولاد المقدّم الحاج احتفلوا بـالشَّعانين.. “بدون بطلتنا”!

نشر المحامي زياد حبيش، زوج المقدّم سوزان الحاج صورة عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، تجمعه بأولاده الثلاثة بمناسبة أحد الشعانين.

وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: “للسنة الأولى، أحد الشعانين بدون بطلتنا”.