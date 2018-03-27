بالصورة: أولاد المقدّم الحاج احتفلوا بـالشَّعانين.. “بدون بطلتنا”!

Onlylebanon.Net آخر الأخبار بالصورة: أولاد المقدّم الحاج احتفلوا بـالشَّعانين.. “بدون بطلتنا”! إسرائيل تستعد لمفاجأة “حزب الله” والتداعيات كارثية.. وهذا أول اعتراف رسمي معركة شراء الصوت التفضيلي تفوق 2000 دولار تعميم هام من الأمن العام بشأن جوازات السفر سيارة سوداء تجوّلت حول منزل رياشي بطريقة مريبة.. واختفت تسجيل صوتي للأسير.. هذا ما طالب به استعدوا لعاصفة رملية ستضرب لبنان: أجواء مغبرة بنسبة 90% وهذا موعد الأمطار بعدما فُقد قرب صخرة الروشة… هذا مصير الشاب الإيراني استعدوا لعاصفة رملية ستضرب لبنان: أجواء مغبرة بنسبة 90% وهذا موعد الأمطار صيدا – جزين أمّ المعارك في الجنوب وهذه هي اللوائح تسجيل صوتي للأسير.. هذا ما طالب به قبيل محكامته أين اختفت السيارة التي تجوّلت حول منزل الرياشي؟ نصرالله يحذّر من أمر خطير: مليارات الدولارات نُهبَت.. و”حزب الله” مُستهدف هذا موعد انحسار الكتل الهوائية الدافئة بالفيديو.. رجل محاصر داخل برميل يثير ضحك أسرته بالصورة: أولاد المقدّم الحاج احتفلوا بـالشَّعانين.. “بدون بطلتنا”! منذ 1 دقيقةوكالات منذ 1 دقيقةوكالات شارك Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Email WhatsApp نشر المحامي زياد حبيش، زوج المقدّم سوزان الحاج صورة عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، تجمعه بأولاده الثلاثة بمناسبة أحد الشعانين. وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: “للسنة الأولى، أحد الشعانين بدون بطلتنا”. إقرأ ايضاً ذبحة قلبية أثناء إشكال في العبدة أنهت حياته جريمة بشعة في صور.. قتل شقيقه بسبب معارضته ارتباطه بإحدى الفتيات “مشاغب” مباراة كرة القدم.. في قبضة فصيلة المريجة طائرة “MEA” عادت بقائد الفرقة الموسيقية في “هيدا حكي”.. هذا ما حصل على متن الطائرة أضف تعليقأضف تعليق اترك رد إلغاء الرد
أضف تعليق