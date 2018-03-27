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بالصورة: أولاد المقدّم الحاج احتفلوا بـالشَّعانين.. “بدون بطلتنا”!

منذ 1 دقيقة
وكالات

نشر المحامي زياد حبيش، زوج المقدّم سوزان الحاج صورة عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، تجمعه بأولاده الثلاثة بمناسبة أحد الشعانين.

وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: “للسنة الأولى، أحد الشعانين بدون بطلتنا”.