بالفيديو: بعدما اختفى منذ أشهر.. رائحة كريهة تنبعث من شقته في الأشرفية

أفاد سكان أحد المباني في الأشرفية في بيروت، أن أحد الأشخاص اختفى منذ فترة 3 أشهر، وبدأت تنبعث رائحة كريهة من شقته.

وقال أحد السكان إنهم أبلغوا القوى الأمنية منذ ذاك الوقت إلا أن أحدًا لم يتحرك.

وبحسب جيرانه، فالشخص المفقود غير متزوج وكان يعيش مع والدته قبل وفاتها.

وتقدّم مالكو ومستأجرو المبنى ببلاغ شرحوا فيه أنه ومنذ فترة يشمّون رائحة كريهة منبعثة من الشقة رقم 18 في الطابق الخامس والتي تملكها المرحومة السيدة لوسي بلبليان ويقيم فيها ابنها انترانيك بلبليان والذي لم يشاهده أحد منذ مدة، مع العلم أن الشقة المذكورة مضاءة ليلا نهارا. وأشاروا إلى أنهم وبعد تقدمهم بإخبار إلى فصيلة النهر لمعرفة مصير هذا الرجل والدخول إلى شقته لمعرفة سبب ابنعاث الرائحة الكريهة حضرت عناصر فصيلة النهر وعاينت المبنى.

وناشد الأهالي القوى الأمنية للدخول إلى منزل المفقود للتأكّد من مصير جارهم.