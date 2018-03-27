بالفيديو: بعد إنبعاث الروائح الكريهة.. هذا ما وُجد في “شقة الاشرفية”!

بعدما انبعثت رائحة كريهة من شقة رجل في الأشرفية كان قد اختفى منذ أكثر من شهرين، تحركت القوى الأمنية وفتحت باب المنزل لتجد جثة متحللة.

وكان سكان أحد المباني في الأشرفية في بيروت، أفادوا أن أحد الأشخاص غاب عن الظهور منذ فترة 3 أشهر، بالتزامن مع إنبعاث رائحة كريهة من منزله.

وقال أحد سكان مبنى “نوريان” في الرميل – شارع يوسف سرسق، إنهم أبلغوا القوى الأمنية منذ ذاك الوقت إلا أن أحداً لم يتحرك.

وبحسب جيرانه الشخص المفقود هو غير متزوج وكان يعيش مع والدته قبل وفاتها.

واليوم الثلاثاء، تحرّكت القوى الأمنية ودخلت إلى الشقة مع مختار المحلّة، ووجدوا جثة الرجل متحللة، وبانتظار حضور الطبيب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هوية الرجل.

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