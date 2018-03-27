بعدما أثار جدلاً بعزفه على البيانو.. الحوزة العلمية تطرد السيد الحسيني

بعدما أثار رجل الدين السيد حسين الحسيني جدلاً في المجتمع اللبناني عموماً والأوساط الدينية خصوصاً، بسبب عزفه على البيانو وآلات موسيقية أخرى مرتدياً زيّه الديني، أفادت قناة “الجديد” بأنّ الحوزة العلمية قد طردت السيد الحسيني.

وكان الدكتور السيد الحسيني نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع “فيسبوك” وهو يعزف على البيانو بطريقة مميزة.

وعلّق على الفيديو بالقول: “يقول السيد علي الحسيني السيستاني فيما يخص الموسيقى: الموسيقى فن من الفنون الإنسانية”. وعليه، اتضح ما للموسيقى من قيمة إنسانية لا ينكرها أهل الدراية بهذا الفن، ومدى تأثيرها الروحي والسلوكي والفكري على الإنسان”.