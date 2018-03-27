تجمّع الأهالي رفضاً لزيادة الأقساط.. فأقفلت المدرسة أبوابها!

اعلنت ادارة معهد القديس يوسف – عينطورة، في بيان، انه “بعدما تداعى أهالي الطلاب للتجمع صباح غد الأربعاء أمام مدخل المدرسة، رفضا للزيادة التي أقرتها المدرسة، قررت إقفال أبوابها غدا حفاظا على سلامة تلامذتها”. ودعت الى “التروي والتحلي بروح المسؤولية والتقيد بأصول التخاطب واللياقات منعا للتصعيد”.

واشارت الى انه “بات من المعلوم أن تداعيات سلسلة الرتب والرواتب تتفاقم يوميا وتزداد تعقيدا، كما أن المقاربات المختلفة، ولا يمكن أن تشكل حلا جذريا للموضوع، نظرا إلى التشابكات الكثيرة المتعلقة بها من جهة، ولكونها تتعلق بمصالح الأساتذة وتثقل كاهل الأهل والمدرسة من جهة أخرى”.

وأشار إلى “تسلم أعضاء لجنة الأهل موازنة المدرسة للعام 2017 – 2018 كاملة مع المستندات المتممة لها، وبعد أن جرى التدقيق فيها وبالنسب المحددة في بنودها، وإثر التداول والمناقشات أكد كل من رئيس لجنة الأهل واللجنة المالية بموجب محضر الجلسة على صحة الموازنة ومطابقتها للقانون رقم 96/515”.